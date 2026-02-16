Caltanissetta cavallo trasportato senza documenti | conducente multato e mezzo fermato

A Caltanissetta, un conducente ha ricevuto una multa perché trasportava un cavallo senza documenti. La Polizia Stradale ha fermato il veicolo sulla strada statale e ha scoperto che l’animale non aveva le certificazioni necessarie. Il mezzo è stato subito fermato e il proprietario è stato multato per aver messo a rischio il benessere dell’animale durante il trasporto.

La Polizia Stradale di Caltanissetta ha sanzionato il conducente di un autocarro sorpreso lungo la S.S. 640 mentre trasportava un cavallo privo di documentazione e microchip. Per accertare le condizioni dell'animale, è intervenuto il personale veterinario dell'ASL, che ne ha verificato il buono stato di salute. L'equino è stato sequestrato per approfondire la provenienza, mentre il conducente è stato multato e il mezzo sottoposto a fermo amministrativo con il ritiro della carta di circolazione.