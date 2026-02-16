Calendario hockey ghiaccio femminile oggi Olimpiadi 2026 | orari semifinali tv programma streaming

Oggi l'Arena Santagiulia a Milano ospita le semifinali del torneo femminile di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, dopo che le squadre si sono qualificate grazie alle vittorie delle ultime partite. La competizione si svolge in un’atmosfera intensa, con migliaia di spettatori pronti a seguire le azioni delle atlete più forti del mondo. Nel dettaglio, le partite sono visibili anche in diretta streaming e in televisione, permettendo a tutti di vivere l’attesa e l’emozione dell’evento.

Il torneo femminile di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 torna a prendersi la scena all'interno dell'Arena Santagiulia nell'impianto meneghino, con le semifinali. In questo lunedì 16 febbraio, andranno in scena tutte e due le partite che definiranno poi il quadro degli incontri per la finale 3-4° posto, che mette in palio la medaglia di bronzo, e la finalissima, dove ci si giocherà l'oro e verrà assegnato anche l'argento. Si comincia alle 16:40 con USA-Svezia, per poi proseguire alle 21.10 con Canada-Svizzera: favoritissime, in entrambi i casi le formazioni nordamericane.