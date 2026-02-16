Calendari senza veli e contenuti su siti per adulti per Lisa Buckwitz e altri atleti tedeschi | così pagano le Olimpiadi

Lisa Buckwitz e altri atleti tedeschi si sono trovati coinvolti in uno scandalo dopo che alcuni loro calendari senza veli e contenuti per adulti sono apparsi online. La causa è la diffusione di materiale riservato sui loro profili, che ha suscitato scalpore tra il pubblico e le associazioni sportive. Un dettaglio concreto è che alcuni di questi contenuti sono stati pubblicati su siti dedicati a contenuti per adulti, creando un danno alla loro immagine pubblica.

Le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 sono cominciate da poco, ma dietro le medaglie si nasconde una realtà che pochi conoscono: inseguire il sogno olimpico costa una fortuna, e non sempre gli sponsor bastano. Così alcuni atleti tedeschi hanno trovato soluzioni alternative che stanno facendo discutere: profili su piattaforme per adulti, calendari fotografici osé e campagne di raccolta fondi. Lisa Buckwitz, campionessa mondiale di bob nel 2024, ha deciso di aprire un account su OnlyFans per sostenere economicamente la sua carriera. Una scelta che ha scatenato polemiche, ma che per lei rappresenta una necessità concreta.