Calderoli ha annunciato che le Regioni potranno aiutare le persone escluse, dopo aver trovato una soluzione che rispetta le leggi e le diversità locali. La decisione nasce dall’esigenza di garantire assistenza senza violare le norme vigenti, tenendo conto delle differenze tra le varie aree del Paese.

«Siamo riusciti a trovare una soluzione ragionevole che rispetta i principi della legge e della Costituzione e le specificità dei territori. Dietro questa proposta c’è stato un grande lavoro di sintesi ed equilibrio». Lo dichiara il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, sottolineando come l’accordo per le modalità di attuazione dei nuovi criteri abbia raccolto l’unanimità degli enti territoriali. Quando verrà ufficialmente approvato il decreto? Stiamo lavorando per portare questo decreto al primo Consiglio dei ministri utile. La precedente classificazione faceva riferimento ad una legge del 1952 e tra i parametri presi in considerazione c’erano persino i bombardamenti subiti durante il conflitto mondiale. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Calderoli: «Le Regioni potranno sostenere gli esclusi»

La riforma Calderoli sulle aree montane potrebbe ridisegnare il panorama dei comuni italiani, escludendo circa mille paesi dall’elenco ufficiale.

