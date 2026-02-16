Calciomercato | Milan assalto al re degli assist in Europa Pronti 25 milioni per lui

Il Milan ha deciso di puntare forte su un centrocampista che si distingue come il re degli assist in Europa, offrendo 25 milioni di euro per portarlo in rossonero. La trattativa si sta intensificando, e nelle ultime ore il club ha inviato una proposta ufficiale al suo attuale club, sperando di concludere l'affare prima dell'apertura del mercato estivo. La volontà è chiara: rafforzare la squadra e migliorare le possibilità di successo nella prossima stagione.

Siamo ancora piuttosto distanti dalla sessione estiva di calciomercato, ma il Milan - che nell'ultimo inverno è soltanto corso ai ripari con Niclas Füllkrug - già è pienamente operativo per rinforzare la squadra di Massimiliano Allegri. L'anno venturo, infatti, si presume che il Milan torni a giocare una competizione europea (società e tifosi desiderano ardentemente che sia la Champions League) e, pertanto, l'attuale organico - competitivo per il solo campionato - andrà ampliato e migliorato in ogni reparto. Con quali soldi il Milan finanzierà la campagna acquisti nella prossima finestra di calciomercato? Facendo i conti, più o meno a spanne, possiamo dire che il Diavolo potrà contare - verosimilmente - sui 60 milioni di euro dei giocatori che, attualmente in prestito altrove, saranno riscattati al termine della stagione.