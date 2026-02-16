Calcio Uisp a 11 | Montemarcello sugli scudi insieme ai Dell' Amico

La Spezia, 16 febbraio 2026 – Ancora i due Dell'Amico per mantenere la vetta. Alla quarta di ritorno del Girone 1, nel campionato calcistico a 11 curato dalla Lega Uisp della Spezia e della Valdimagra, l' Amatori Per Lucio non perde un colpo e va a vincere sul campo del Sesta Godano, dietro tengono Sarzana e Virgoletta, mentre l'Amatori Castelnuovo incamera l'ennesima sconfitta. Nel Girone 2, intanto, il Montemarcello blocca sul pareggio la capolista Aston Uella Carrara, ma dietro perde il Rangers Soliera (in casa contro La Colomba 9.80) che così viene raggiunto dal Riomaior Bar O'Netto. GIRONE 1 Risultati: Asd Il Ritrovo Filetto-Comano 2-0 (Ramaj A.