Calcio risultati di serie A Lecce scatto salvezza

Il Lecce ha ottenuto una vittoria importante contro il Cagliari, e questa vittoria lo aiuta a uscire dalla zona retrocessione. La squadra di Marco Baroni ha vinto 2-0 in trasferta, grazie a due gol segnati nel secondo tempo. Con questa vittoria, il Lecce sale a 24 punti in classifica e si avvicina alle squadre di metà classifica, dando segnali di risalita. La squadra ha mostrato più determinazione e compattezza rispetto alle ultime settimane.

Roma, 16 feb. (askanews) – Questi i risultati e la classifica di serie A dopo Cagliari-Lecce 0-2 Venticinquesima giornata: Pisa-Milan 1-2, Como-Fiorentina 1-2, Lazio-Atalanta 0-2, Inter-Juventus 3-2, Udinese-Sassuolo 1-2, Cremonese-Genoa 0-0, Parma-Verona 2-1, Torino-Bologna 1-2, Napoli-Roma 2-2, Cagliari-Lecce 0-2 Classifica: Inter 61, Milan 53, Napoli 50, Roma 47, Juventus 46, Atalanta 42, Como 41, Lazio, Bologna 33, Udinese, Sassuolo 32, Parma 29, Cagliari 28, Torino 27, Cremonese, Genoa, Lecce 24, Fiorentina 21, Pisa e Verona 15. 26^ GIORNATA venerdì 20 febbraio ore 20.45 Sassuolo-Verona, sabato 21 febbraio ore 15 Juventus-Como, ore 18 Lecce-Inter, ore 20.