Calcio risultati di serie A il Napoli a quota 50

Il Napoli ha conquistato un punto contro la Roma, fermando la sua corsa a quota 50. La partita si è conclusa con un pareggio 2-2, lasciando il club partenopeo stabile in vetta alla classifica di Serie A. Durante l'incontro, il Napoli ha mostrato un gioco aggressivo, ma la Roma ha reagito con determinazione, portando il risultato finale. Questa partita si inserisce in una giornata ricca di incontri, tra cui il successo del Milan sul Pisa e la vittoria della Fiorentina contro il Como.

Roma, 16 feb. (askanews) – Questi i risultati e la classifica di serie A dopo Napoli-Roma 2-2 Venticinquesima giornata: Pisa-Milan 1-2, Como-Fiorentina 1-2, Lazio-Atalanta 0-2, Inter-Juventus 3-2, Udinese-Sassuolo 1-2, Cremonese-Genoa 0-0, Parma-Verona 2-1, Torino-Bologna 1-2, Napoli-Roma 2-2, lunedì 16 febbraio ore 20.45 Cagliari-Lecce. Classifica: Inter 61, Milan 53, Napoli 50, Roma 47, Juventus 46, Atalanta 42, Como 41, Lazio, Bologna 33, Udinese, Sassuolo 32, Parma 29, Cagliari 28, Torino 27, Cremonese e Genoa 24, Lecce, Fiorentina 21, Pisa e Verona 15. 26^ GIORNATA venerdì 20 febbraio ore 20.🔗 Leggi su Ildenaro.it Calcio, risultati serie A, Parma a quota 23 Ecco la situazione aggiornata della classifica di Serie A dopo la ventunesima giornata. Calcio, risultati serie A: Torino a quota 26 punti Dopo la vittoria per 1-0 contro il Lecce, il Torino sale a 26 punti in classifica. Pronostici 23ª Giornata Serie A 2025/26 | Migliori Scommesse e Quote Valore Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Serie A, il big match Napoli-Roma finisce 2-2. Vincono Bologna, Sassuolo e Parma. VIDEO; Serie A 25/26: risultati, classifica e marcatori della 25ª giornata; Calcio, risultati di serie A: Bologna aggancia la Lazio; Doumbia ribalta il Frosinone: il big match di Serie B va al Venezia. Il Palermo supera l'Empoli. Risultati serie B, classifica/ Poker del Venezia! Diretta gol live score 25^ giornata (14 febbraio 2026)Risultati Serie B, classifica: sabato 14 febbraio si torna subito in campo con le prime partite della 25^ giornata, campionato sempre incerto. ilsussidiario.net Serie A, il big match Napoli-Roma finisce 2-2. Vincono Bologna, Sassuolo e Parma. VIDEOLeggi su Sky TG24 l'articolo Serie A, il big match Napoli-Roma finisce 2-2. Vincono Bologna, Sassuolo e Parma. VIDEO ... tg24.sky.it #Calcio, risultati di #SerieA, il #Napoli a quota 50 x.com Calcio dilettanti: i risultati della 6a giornata di ritorno facebook