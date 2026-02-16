Calcio Prima categoria Casolese doloroso stop Solo il Badesse ne approfitta

La Casolese ha subito una sconfitta pesante contro il Badesse, che ne ha approfittato per allungare in classifica. La squadra locale ha perso 2-0 in casa, lasciando spazio alla rivale per avvicinarsi alle posizioni di testa del girone. Milanesi ha aperto le marcature al 30’ e Mugnai ha segnato il suo settimo gol stagionale al 73’, consolidando il vantaggio del Badesse.

Importantissima vittoria della Chiantigiana, che nel Girone E supera 2-0 il Bettolle in trasferta e si lascia la zona play-out a cinque lunghezze di distanza: apre le marcature Milanesi al 30’ e le chiude al 73’, ancora una volta, il veterano Manuel Mugnai, al settimo gol stagionale. Vittoria anche per il Torrita, che supera 1-0 l’Arezzo e si porta a due punti dalla zona play off grazie al gol di Sensitivi. Ennesima sconfitta per la Poliziana, battuta 2-1 dall’Ambra: gli aretini si portano in vantaggio al 16’ con Ferri, Lamarca pareggia su rigore 2’ dopo, ma in chiusura di match Cannoni condanna i senesi al diciottesimo ko. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

