Calcio – Nessun riscatto il Ligorna punisce ancora il Varese e passa 3-1 al Franco Ossola –

Il Ligorna ha vinto 3-1 contro il Varese al “Franco Ossola”, aggravando la crisi della squadra di casa. La partita si è giocata domenica pomeriggio e il risultato ha sorpreso molti tifosi presenti. Il Varese, che cercava una risposta dopo alcune sconfitte recenti, ha mostrato ancora difficoltà a trovare il ritmo giusto. Il gol del vantaggio del Ligorna è arrivato già nel primo tempo, mettendo in evidenza la determinazione degli ospiti.

Ligorna, tris e resa dei conti: il Varese sprofonda nella crisi. Il Ligorna ha inflitto un duro colpo al Varese, imponendosi per 3-1 al "Franco Ossola" di Masnago. La partita, valida per il campionato di Serie D, ha aggravato la crisi dei biancorossi, allontanandoli ulteriormente dalle posizioni di vertice. Il distacco dalla vetta si allarga a ben 17 punti, rendendo sempre più arduo il cammino verso i playoff. Una reazione mancata e una difesa vulnerabile. Il Varese, reduce da un pesante 4-0 incassato all'andata a Genova, cercava una reazione d'orgoglio davanti al proprio pubblico. L'allenatore Andrea Ciceri aveva analizzato attentamente i quattro gol subiti a calcio piazzato nella partita di andata, ma la difesa si è dimostrata ancora vulnerabile sulle palle inattive.