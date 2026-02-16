Calcio | Napoli-Roma finisce in parità 25a di Serie A senza troppi scossoni

Il match tra Napoli e Roma si è concluso con un pareggio, causando una pausa nelle vittorie consecutive delle due squadre. La partita, giocata allo stadio Maradona, ha visto entrambe le squadre impegnate in un duello equilibrato, con occasioni da gol per parte. È stata una giornata ricca di incontri senza grandi sorprese, ma questa sfida ha comunque regalato emozioni ai tifosi presenti.