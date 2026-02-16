Calcio Napoli-Roma 2-2 Conte | Stiamo onorando la maglia

L'allenatore della Roma, José Mourinho, ha detto che la squadra sta rispettando la maglia nonostante il pareggio contro il Napoli. La partita, finita 2-2, si è giocata al ‘Maradona’ e ha visto entrambe le squadre lottare fino all’ultimo minuto. Un gol di El Shaarawy nel secondo tempo ha rimesso in equilibrio il risultato, mantenendo i giallorossi a distanza di sicurezza sui rivali in classifica.

Roma, 16 feb. (askanews) – Termina in parità al ‘Maradona’, pareggio che mantiene gli azzurri a +3 sui giallorossi nella corsa Champions. Al 7? la sblocca il solito Malen, che premia l’assist di Zaragoza. Prima dell’intervallo rimedia Spinazzola (deviazione di Pisilli), ex della sfida che poi impegna Svilar. Lo scatenato Malen segna il suo quinto gol in 6 gare con la Roma trasformando il rigore procurato da Wesley, ma Alisson Santos fissa il definitivo 2-2. “Credo sia giusto ringraziare i tifosi della Curva perché non è scontato riconoscere ciò che stiamo facendo questa stagione – le parole di Antonio Conte a Dazn – Stiamo onorando la maglia e stiamo combattendo per la città, sono contento per i ragazzi: so cosa stanno facendo e che periodo stiamo affrontando da inizio anno.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Antonio Conte ha commentato il pareggio tra Napoli e Roma, evidenziando che i partenopei avrebbero meritato la vittoria ai punti.

Roma-Napoli 0-1: gol e highlights | Serie A

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.