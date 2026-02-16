Calcio Femminile Modena esce sconfitta 4-2 dal campo di Piacenza

Modena ha perso 4-2 contro Piacenza nell’ultima giornata di campionato, una sconfitta che deriva da una partita giocata con determinazione ma senza successo. Le gialle hanno affrontato con grinta la capolista, segnando due gol, ma non sono riuscite a stoppare le avversarie che hanno dominato sul campo. Piacenza, infatti, ha sfruttato al massimo le occasioni offensive, portando a casa i tre punti e consolidando la sua posizione in classifica.

Ultima giornata della regular season: buona prestazione delle gialle con la capolista Piacenza no basta però a garantire i tre punti. Modena ne segna due, ma subisce il poker piacentino. Parte subito forte la formazione biancorossa e già al 1' ha occasione per rompere l'equilibrio della gara, Di Fresco si fa largo sulla destra e pennella un cross per Cervini che alza sopra la traversa da posizione favorevolissima. Il pericolo corso sveglia le ragazze di Mister Muzzioli, al 7' Cavandoli triangola con Nicolini e si inserisce in area, l'uscita di Orlando mura la conclusione. Passa un minuto e Badiceanu sgroppa sulla fascia palla al piede, arriva al limite e prova la conclusione sul palo lungo, il portiere piacentino si distende a bloccare.