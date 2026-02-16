Calcio – Ciceri | Siamo contrariati è stata la partita del vorrei ma non posso –

L’allenatore Andrea Ciceri si mostra contrariato dopo la sconfitta del Varese contro il Ligorna, terminata 3-1 al Franco Ossola. La gara si è rivelata una delusione, con la squadra che ha faticato a trovare il ritmo e a concretizzare le occasioni. Ciceri ha commentato che i suoi giocatori hanno mostrato il desiderio di fare bene, ma non sono riusciti a trasformarlo in azioni efficaci sul campo. La squadra ha avuto diverse opportunità, ma ha fallito nel finalizzare le occasioni, lasciando spazio agli avversari di ribaltare il risultato. La partita ha evidenziato alcune lacune nel gioco offensivo