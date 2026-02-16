Calabria e Campania alluvionate | evacuazioni ponti a rischio e infrastrutture compromesse dal maltempo
Il maltempo ha colpito duramente Calabria e Campania, causando allagamenti e allertando le autorità di intervenire. In alcune zone, le piogge torrenziali hanno fatto crollare alcune parti di ponti e strade, mentre in diversi comuni sono state evacuate decine di persone a causa di allagamenti improvvisi. I vigili del fuoco sono al lavoro per mettere in sicurezza le aree più a rischio e soccorrere chi si trova in difficoltà. In molte località si registrano danni alle abitazioni e alle infrastrutture pubbliche.
Calabria e Campania nel caos: maltempo, evacuazioni e infrastrutture a rischio. Il maltempo sta mettendo a dura prova Calabria e Campania, con piogge intense e mareggiate che hanno causato frane, esondazioni e danni diffusi alle infrastrutture. Intere comunità sono state evacuate, mentre le autorità lavorano per garantire la sicurezza della popolazione e ripristinare la viabilità. L’allerta meteo rimane alta, con previsioni di peggioramento nelle prossime ore. L’emergenza in Calabria: un ponte a rischio e famiglie isolate. La situazione più critica in Calabria si registra nel Cosentino, dove il distacco di una spalletta del ponte sulla Statale 107 “Silana-Crotonese” ha reso necessaria la chiusura della strada.🔗 Leggi su Ameve.eu
Maltempo Calabria, esondazioni ed evacuazioni: chiesto lo stato di emergenza nazionale
Il governatore della Calabria, Roberto Occhiuto, ha chiesto lo stato di emergenza nazionale dopo che il maltempo ha provocato esondazioni e evacuazioni nella regione.
Maltempo, allerta massima in Sicilia e Sardegna: evacuazioni nel Nuorese | Calabria in "assetto di allarme rosso"
