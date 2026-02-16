Caivano, nuove minacce a don Patriciello. Potenziata la scorta

A Caivano, le minacce a don Maurizio Patriciello sono aumentate, portando a un rafforzamento della sua scorta. Il sacerdote riceve messaggi intimidatori che preoccupano le autorità locali, che temono un possibile gesto violento. La paura cresce tra i cittadini, mentre le forze dell’ordine intensificano i controlli nella zona.

In Campania. Nuove minacce a don Maurizio Patriciello hanno fatto scattare l'allarme istituzionale a Caivano. Deciso il potenziamento della scorta. Servizio di Nicola Ferrante TG2000.

Don Maurizio Patriciello ha ricevuto nuove minacce, probabilmente a causa del suo impegno costante contro lo spaccio di droga nel Parco Verde di Caivano.

A Caivano si riunirà un vertice dopo che don Maurizio Patriciello e Giorgia Meloni hanno ricevuto lettere minatorie e foto intimidatorie.

