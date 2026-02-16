Caio Mussolini tra revisionismo e apologia del Ventennio

Caio Mussolini ha suscitato polemiche a Benevento, dove ha presentato un suo saggio sul Ventennio. La causa sono le sue posizioni che molti considerano revisioniste e in parte apologia del fascismo. Durante l’evento, alcuni manifestanti hanno contestato la sua presenza e il suo messaggio, accusandolo di alimentare idee pericolose. La discussione si è accesa davanti alla sede comunale di Palazzo Paolo V, dove si è svolto l’incontro.

"Una presenza scomoda? Può darsi". Il pronipote del Duce del fascismo, venuto a Benevento per presentare un suo saggio sul Ventennio, presso la sede comunale di Palazzo Paolo V, non può passare inosservato ed in effetti la sua presenza è stata oggetto di contestazione nei giorni precedenti alla presentazione del libro. Ma il discendente del Duce ha continuato: " Eppure la tematica delle tematiche e cioè quella della genesi del Fascismo, nella sua duplice natura movimentista e di potere, è centralissima nella vita politica e sociale italiana". Mussolini e il Fascismo sono state al centro dell'attenzione a seguito della ricerca storica svolta da Caio Giulio Cesare Mussolini, bisnipote del Duce. Caio Giulio Cesare Mussolini: "Emancipazione della donna iniziata col fascismo, impossibile oggi dibattito serio sul ventennio" Nel suo libro, Caio Giulio Cesare Mussolini propone un'interpretazione inedita del ventennio fascista, collegando la violenza politica alle tensioni sociali e ai conflitti di quegli anni.