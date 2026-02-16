Cagnolina incastrata in una tubazione di 50 centimetri | eroico salvataggio dei vigili del fuoco

Una cagnolina è rimasta intrappolata in una tubazione di soli 50 centimetri a Firenze, e i vigili del fuoco sono intervenuti per salvarla. La piccola si era infilata in uno spazio stretto e buio, rischiando di soffocare o di farsi male, mentre il soccorso si è rivelato difficile a causa delle condizioni ambientali.

Firenze, 15 gennaio 2026 – Buio, freddo, il fango che non dà scampo e uno spazio angusto dove è difficile anche solo pensare di avventurarsi. E invece i vigili del fuoco sono riusciti a riportare una luce anche dentro a questo cunicolo degli orrori. Proprio laggiù, in fondo a una tubazione di pressappoco 50 centimetri di diametro, sono arrivati e hanno compiuto un salvataggio a dir poco eroico. Nel pomeriggio di oggi infatti una cagnolina di nome Leila è rimasta in trappola. Sono le 17.40 del 15 febbraio, quando arriva la chiamata ai vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Calenzano.