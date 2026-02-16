Cagliari-Lecce oggi in Serie A | orari probabili formazioni e dove vederla

Da lapresse.it 16 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il match tra Cagliari e Lecce di oggi alle 20.45 si gioca per chiudere la 25esima giornata di Serie A, che ha visto molte discussioni e un pareggio tra Napoli e Roma. La partita si svolge nel momento in cui si accendono le tensioni tra le squadre dopo le polemiche nate dal derby d’Italia tra Inter e Juventus. La sfida si svolge allo stadio Sant’Elia, con i due allenatori che cercano punti importanti per la classifica.

Si conclude oggi, 16 febbraio, la 25esima giornata di Serie A. Il posticipo delle 20.45 tra Cagliari e Lecce chiuderà un turno segnato dalle polemiche seguite al derby d’Italia tra Inter e Juventus, oltre che dal pareggio per 2-2 tra Napoli e Roma. La sfida tra sardi e salentini è importante soprattutto per il Lecce: con soli 21 punti, la squadra di Eusebio Di Francesco è obbligata a rispondere al colpo della Fiorentina contro il Como per superare i Viola e uscire dalla zona retrocessione. Il Lecce arriva al match contro il Cagliari dopo la vittoria della settimana scorsa contro l’ Udinese, battuta per 2-1; raccogliere tre punti contro i sardi significherebbe affrontare con maggior serenità la proibitiva partita contro l’ Inter, che sarà ospite allo stadio di Via del Mare sabato 21 febbraio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

cagliari lecce oggi in serie a orari probabili formazioni e dove vederla
© Lapresse.it - Cagliari-Lecce oggi in Serie A: orari, probabili formazioni e dove vederla

Serie A, oggi Roma-Cagliari: orari, probabili formazioni e dove vederla

Questa sera la Serie A torna in campo con la partita tra Roma e Cagliari.

Cagliari vs Lecce, venticinquesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Nel match della venticinquesima giornata di Serie B, Cagliari e Lecce si affrontano in una partita importante per entrambe.

LECCE 1-2 CAGLIARI questo lecce mi toglie la voglia di vivere

Video LECCE 1-2 CAGLIARI questo lecce mi toglie la voglia di vivere
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Dove vedere Cagliari-Lecce in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Cagliari-Lecce, i convocati di mister Pisacane; Cagliari-Lecce: probabili formazioni e statistiche; Pronostico Cagliari-Lecce quote analisi 25ª giornata Serie A.

cagliari lecce oggi inSerie A 2025-2026: Cagliari-Lecce, le probabili formazioniLe probabili formazioni di Cagliari-Lecce, venticinquesima giornata di Serie A 2025-2026. Calcio d'inizio alle 20.45 alla Domus Arena ... sportal.it

cagliari lecce oggi inCagliari-Lecce: le probabili formazioni e dove vederla in tvNei salentini è squalificato Banda, ci sarà Sottil sulla sinistra del tridente d'attacco mentre da prima punta dovrebbe spuntarla ancora Cheddira su Stulic. Metromono di centrocampo Ramadani ... fantacalcio.it