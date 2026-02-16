Cagliari-Lecce oggi in Serie A | orari probabili formazioni e dove vederla
Il match tra Cagliari e Lecce di oggi alle 20.45 si gioca per chiudere la 25esima giornata di Serie A, che ha visto molte discussioni e un pareggio tra Napoli e Roma. La partita si svolge nel momento in cui si accendono le tensioni tra le squadre dopo le polemiche nate dal derby d’Italia tra Inter e Juventus. La sfida si svolge allo stadio Sant’Elia, con i due allenatori che cercano punti importanti per la classifica.
Si conclude oggi, 16 febbraio, la 25esima giornata di Serie A. Il posticipo delle 20.45 tra Cagliari e Lecce chiuderà un turno segnato dalle polemiche seguite al derby d’Italia tra Inter e Juventus, oltre che dal pareggio per 2-2 tra Napoli e Roma. La sfida tra sardi e salentini è importante soprattutto per il Lecce: con soli 21 punti, la squadra di Eusebio Di Francesco è obbligata a rispondere al colpo della Fiorentina contro il Como per superare i Viola e uscire dalla zona retrocessione. Il Lecce arriva al match contro il Cagliari dopo la vittoria della settimana scorsa contro l’ Udinese, battuta per 2-1; raccogliere tre punti contro i sardi significherebbe affrontare con maggior serenità la proibitiva partita contro l’ Inter, che sarà ospite allo stadio di Via del Mare sabato 21 febbraio. 🔗 Leggi su Lapresse.it
LECCE 1-2 CAGLIARI questo lecce mi toglie la voglia di vivere
