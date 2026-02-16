Cagliari-Lecce lunedì 16 febbraio 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici Pochi gol all’Unipol Domus
Il match tra Cagliari e Lecce, previsto lunedì 16 febbraio alle 20:45 all’Unipol Domus, si è deciso a causa di un infortunio di un giocatore chiave del Cagliari. La squadra sarda si presenta con diversi dubbi in attacco, mentre il Lecce punta a proseguire la buona serie di risultati. La partita si preannuncia equilibrata, con poche reti attese e un pubblico che si aspetta un confronto acceso.
La sfida dell'Unipol Domus, tra Cagliari e Lecce va in scena lunedì sera chiude la giornata 25 del campionato di Serie A. I padroni di casa del Cagliari sono reduci dal ko per 2-0 sul campo della Roma, ma prima di quello avevano vinto tre match di fila risalendo a metà classifica.
Cagliari-Lecce (lunedì 16 febbraio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici
Il match tra Cagliari e Lecce si giocherà lunedì 16 febbraio alle 20:45, chiudendo la giornata 25 del campionato di Serie A.
Cagliari-Lecce: le probabili formazioni e dove vederla in tv
Nei salentini è squalificato Banda, ci sarà Sottil sulla sinistra del tridente d'attacco mentre da prima punta dovrebbe spuntarla ancora Cheddira su Stulic. Metromono di centrocampo Ramadani
