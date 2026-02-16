Eusebio Di Francesco ha deciso di puntare su Sottil in attacco, ma il giocatore ha calciato sopra la traversa durante la partita. La sfida tra Cagliari e Lecce si presenta come un’opportunità per i sardi di avvicinarsi alla salvezza, soprattutto dopo la vittoria della Fiorentina a Como. Il match si svolge in un campo complicato, dove ogni punto conta.

Alzare la soglia salvezza, fare punti su un campo difficile e magari staccarsi ancora dalla Fiorentina (che ha vinto a Como): Cagliari-Lecce per Eusebio Di Francesco è un altro scontro diretto sulla strada per la permanenza in Serie A. I salentini hanno battuto l'Udinese con la prodezza di Banda al 90' (squalificato per somma di gialli) ma è già tempo di guardare avanti. Il posticipo del lunedì sera di Serie A propone una sfida pesante alla Unipol Domus Arena di Cagliari. Fuoco incrociato tra ex: Eusebio Di Francesco ha allenato i sardi, Fabio Pisacane ha giocato nel Lecce. Sarà pure "acqua passata", come saggiamente ha detto Pisacane, ma fu un incrocio tutt'altro che banale: nel 2020 Pisacane andò al Lecce perché nel Cagliari di DiFra non giocava quasi mai. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Cagliari-Lecce diretta: Sottil al tiro, alto

Il Lecce ha annunciato i giocatori convocati per la partita contro la Roma, in programma martedì alle 18:00 al Via del Mare.

Nella partita tra Juventus e Lecce, i bianconeri controllano il gioco e si propongono come favoriti.

LECCE CAGLIARI LIVE REACTION RIGORE PER IL CAGLIARI

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.