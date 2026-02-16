Eusebio Di Francesco affronta la sfida tra Cagliari e Lecce perché vuole continuare a salire in classifica e allontanarsi dalla zona retrocessione. Il primo tempo si sviluppa con entrambe le squadre che cercano di controllare il gioco, senza riuscire a trovare facilmente la rete. I calciatori si impegno a pressing alta e occasioni da gol si alternano senza un risultato definitivo.

Alzare la soglia salvezza, fare punti su un campo difficile e magari staccarsi ancora dalla Fiorentina (che ha vinto a Como): Cagliari-Lecce per Eusebio Di Francesco è un altro scontro diretto sulla strada per la permanenza in Serie A. I salentini hanno battuto l'Udinese con la prodezza di Banda al 90' (squalificato per somma di gialli) ma è già tempo di guardare avanti. Il posticipo del lunedì sera di Serie A propone una sfida pesante alla Unipol Domus Arena di Cagliari. Fuoco incrociato tra ex: Eusebio Di Francesco ha allenato i sardi, Fabio Pisacane ha giocato nel Lecce. Sarà pure "acqua passata", come saggiamente ha detto Pisacane, ma fu un incrocio tutt'altro che banale: nel 2020 Pisacane andò al Lecce perché nel Cagliari di DiFra non giocava quasi mai. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

Cagliari-Lecce diretta: primo tempo equilibrato

LECCE 1-1 CAGLIARI fine Primo Tempo

