Cagliari-Lecce diretta | inizia la ripresa
Eusebio Di Francesco ha deciso di riscaldare i motori per la sfida tra Cagliari e Lecce, dopo aver visto la sua squadra cercare punti importanti in un match difficile. La partita si gioca in un momento in cui il Cagliari vuole allontanarsi dalla zona retrocessione e avvicinarsi alla Fiorentina, che ha appena vinto a Como. La tensione è alta e ogni azione può fare la differenza per il futuro del campionato.
Alzare la soglia salvezza, fare punti su un campo difficile e magari staccarsi ancora dalla Fiorentina (che ha vinto a Como): Cagliari-Lecce per Eusebio Di Francesco è un altro scontro diretto sulla strada per la permanenza in Serie A. I salentini hanno battuto l'Udinese con la prodezza di Banda al 90' (squalificato per somma di gialli) ma è già tempo di guardare avanti. Il posticipo del lunedì sera di Serie A propone una sfida pesante alla Unipol Domus Arena di Cagliari. Fuoco incrociato tra ex: Eusebio Di Francesco ha allenato i sardi, Fabio Pisacane ha giocato nel Lecce. Sarà pure "acqua passata", come saggiamente ha detto Pisacane, ma fu un incrocio tutt'altro che banale: nel 2020 Pisacane andò al Lecce perché nel Cagliari di DiFra non giocava quasi mai. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
Diretta Gol Serie A LIVE: Torino Cagliari 1-2, Lecce Como 0-3, Udinese Lazio: 1-1! Ora c’è Pisa Juve: 0-0, inizia la ripresa
Diretta Gol Serie A LIVE: Torino Cagliari 1-1, gol di Vlasic e Prati! Lecce Como 0-1, gol di Nico Paz! Inizia la ripresa
LECCE CAGLIARI LIVE REACTION 1 A 0 GABRIEL
Argomenti discussi: Cagliari-Lecce: orario e dove vederla in TV e streaming; Cagliari-Lecce: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A; Serie A 25° turno: le formazioni del posticipo tra Cagliari e Lecce; Cagliari Lecce: come e quando vederla in tv o streaming su Dazn o Sky.
Cagliari-Lecce: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie ANel posticipo della 25ª giornata i sardi di Fabio Pisacane ospitano alla Domus Arena i salentini di Eusebio Di Francesco ... tuttosport.com
Cagliari-Lecce. Ecco le formazioni ufficiali: Kiliçsoy in panchina, Pavoletti titolare- LA DIRETTACagliari (4-4-2): Caprile; Zappa, Zé Pedro, Mina, Obert; Adopo, Sulemana; Palestra, Idrissi, S. Esposito; Pavoletti. A disposizione: Sherri, Ciocci, Mazzitelli, K?l?çsoy, Juan Rodríguez, Raterink, ... lanuovasardegna.it
Cagliari-Lecce chiude la 25ª giornata di Serie A! Chi deve salvarvi in questo posticipo - facebook.com facebook
#Cagliari- #Lecce, le formazioni ufficiali x.com