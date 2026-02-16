Cagliari-Lecce 0-2 scatto salvezza dei giallorossi che replicano alla Fiorentina

Il Lecce ha vinto 2-0 contro il Cagliari, una vittoria che rafforza le speranze di salvezza e dà una spinta alla squadra di fronte alle difficoltà delle altre contendenti. La partita si è giocata sotto la pioggia battente, che ha complicato il gioco e reso più difficile il lavoro dei portieri. Con questa vittoria, i giallorossi salgono a 23 punti in classifica, mantenendosi a distanza dalle squadre che lottano per evitare la retrocessione.

Cagliari, 16 febbraio 2026 - L'ago della bilancia della lotta salvezza, considerando anche le difficoltà senza fine di Verona e Pisa, è la Fiorentina e la vittoria a sorpresa sul campo del lanciatissimo Como ha allarmato diverse squadre che abitano le parti basse della classifica: in primis il Lecce, appaiato ai viola a 21 punti prima dell'insidiosa trasferta di Cagliari. Anche per questo motivo, all' Unipol Domus, come da previsioni, le emozioni non fioccano in un primo tempo diviso quasi perfettamente a metà: meglio i rossoblù nella prima parte, in crescita gli ospiti nella seconda. In realtà, la spinta dei giallorossi diventa via via più convincente, fino a raccoglierne i meritati frutti al 65', quando Gandelman, al secondo gol di fila, di testa gira nel sacco la punizione battuta da Sottil. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Cagliari-Lecce 0-2, scatto salvezza dei giallorossi che replicano alla Fiorentina Fiorentina-Cremonese 1-0, decide Kean allo scadere. Scatto salvezza dei viola La Fiorentina conquista una vittoria importante contro la Cremonese, grazie a un gol di Kean allo scadere. Pagelle Como-Fiorentina 1-2, i voti della sfida: scatto salvezza dei viola La Fiorentina ha conquistato una vittoria importante sul campo del Como, battendolo per 2-1 grazie a due gol nel secondo tempo. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Cagliari-Lecce: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Cagliari – Lecce, ? la 20esima volta in casa dei rossobl? sardi: buono il bilancio dei giallorossi; Cagliari - Lecce in Diretta Streaming | DAZN IT. Pagelle Cagliari-Lecce 0-2, i voti della partita: si infiamma la corsa salvezzaI voti della partita tra Cagliari e Lecce che ha concluso il programma di Serie A con la vittoria dei salentini ... calciomercato.it Colpo salvezza per il Lecce, 2-0 in casa del Cagliari: seconda vittoria consecutivaColpo del Lecce in chiave salvezza, con la squadra di mister Di Francesco che batte 2-0 il Cagliari all'Unipol Domus e trova la seconda vittoria. tuttomercatoweb.com Lunedì nero: Cagliari-Lecce 0-2 - facebook.com facebook #Cagliari- #Lecce, le formazioni ufficiali x.com