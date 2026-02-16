Il Lecce ha vinto 2-0 contro il Cagliari, un risultato deciso già nel primo tempo e confermato nel secondo. Gandelman ha segnato il primo gol, mentre Ramadani ha chiuso la partita con il raddoppio. La squadra pugliese ha dominato la partita sin dall’inizio, portando a casa tre punti importanti.

Il successo del Lecce era stato costruito nel primo tempo ed è stato concretizzato nella ripresa. Gol del vantaggio con Gandelman e raddoppio di Ramadani. Un successo fondamentale a Cagliari. In classifica del campionato di calcio di serie A il Lecce è ora quartultultimo con tre punti di vantaggio sulla Fiorentina, avendo raggiunto a quota 24 il Genoa e la Cremonese. Squadra quest’ultima che il Lecce ospiterà dopo avere giocato in casa con l’Inter e in trasferta con il Como. L'articolo Cagliari-Lecce 0-2 Calcio proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

Il match tra Cagliari e Lecce si svolge questa sera alle 20:45, dopo che il Lecce ha conquistato un punto importante contro la Fiorentina e ora si trova a pari merito in classifica.

Fabio Pisacane ha tenuto una conferenza stampa a Cagliari dopo aver annunciato che Mina sta bene, in vista della partita contro il Lecce.

Lecce-Cagliari 1-2

