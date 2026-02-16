Cade da un ponteggio in cantiere muore 55enne residente in Bergamasca

Un uomo di 55 anni di Bergamasca è morto lunedì pomeriggio a Cremona dopo essere caduto da un ponteggio durante i lavori in un cantiere edile. La vittima stava sistemando alcune tavole quando ha perso l’equilibrio e si è schiantata al suolo, a pochi metri dalla strada principale. Sul posto sono arrivati i soccorritori, ma per lui non c’era già più nulla da fare.

Tragedia sul lavoro a Cremona. Nel primo pomeriggio di lunedì 16 febbraio un uomo di 55 anni, residente in Bergamasca, ha perso la vita in un cantiere dopo essere caduto da un ponteggio mobile. L'allarme è scattato pochi minuti prima delle 14,30. L'operaio, di origine straniera, sarebbe precipitato da un'altezza di circa 10 metri all'interno di un cantiere privato in corso Vittorio Emanuele II, nel capoluogo cremonese. Secondo una prima ricostruzione, sembra che l'uomo stesse ultimando un sopralluogo al tetto dell'abitazione, che necessitava di riparazioni, utilizzando un cestello mobile. Mentre si trovava in alto, avrebbe perso l'equilibrio precipitando nel vuoto.