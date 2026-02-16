Cacciatori uccisi a Messina svolta nel caso | bracciante ammette presenza a sparatoria poi rifiuta di rispondere

A.S., bracciante di 52 anni, ha confessato di esser stato presente durante la sparatoria a Messina in cui sono stati uccisi tre cacciatori, dopo essere stato interrogato da un investigatore. L’uomo, inizialmente in silenzio, ha ammesso di aver preso parte all’evento, ma poi ha scelto di non rispondere alle altre domande. La polizia ha trovato il suo nome tra i testimoni e ora indaga sui motivi che hanno portato a quell’episodio. Un’auto abbandonata è stata trovata poco distante dal luogo dello scontro e potrebbe essere collegata alla vicenda.

Interrogato da persona informata sui fatti, A.S., bracciante di 52 anni, ammette di aver partecipato alla sparatoria dove sono morte 3 persone. Poi, una volta iscritto nel registro degli indagati, sceglie il silenzio Colpo di scena nel giallo sull'omicidio dei tre cacciatori uccisi lo scorso 28 gennaio nel bosco di Montagna Grande, in provincia di Messina. L'unico indagato per la morte dei fratelli Davis Pino, 26 anni, e Giuseppe Pino, 44 anni, e Antonio Gatani, 82 anni, ha confessato di aver partecipato alla mattanza. "Quella mattina ero lì e ho partecipato alla sparatoria", ha dichiarato A.S.