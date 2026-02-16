Caccia a nuovi mecenati Sponsor per restaurare tutti i tesori morenti Servono tredici milioni

Palazzo Vecchio ha avviato una campagna per trovare nuovi sponsor, con l’obiettivo di raccogliere 13 milioni di euro necessari al restauro di cinquanta opere d’arte. La città si impegna a riqualificare i tesori più fragili, tra cui dipinti, sculture e arredi storici, che rischiano di scomparire senza interventi immediati. La cifra richiesta rappresenta una sfida concreta per preservare il patrimonio artistico e culturale di Firenze.

Cinquanta tesori a caccia di 13 milioni di euro. È la cifra che serve a Palazzo Vecchio per lustrare e rimettere a nuovo alcune perle che punteggiano il nostro patrimonio artistico. Il problema: il flusso di cassa corrente non consente di coprire le spese per sistemare i gioielli di famiglia. Per questo il Comune si è messo alla ricerca, come ogni anno grazie al progetto 'Florence I care', di mecenati che siano disposti a sponsorizzare gli interventi di restauro. Ma questi, al contrario degli investitori immobiliari che corteggiano la città, iniziano a scarseggiare. Tanto che il bando pubblicato a settembre, tranne che per poche opere, è quasi una fotocopia di quello del 2024.