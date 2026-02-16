Alessandro Buongiorno ha spiegato che il pareggio contro la Roma è il risultato di una partita difficile, giocata senza sosta e con molta tensione. Dopo il match, l’azzurro ha sottolineato l’importanza di concentrarsi su ogni gara singolarmente, senza pensare troppo avanti. La squadra si prepara ora alla prossima sfida, sapendo che ogni punto conta per migliorare la posizione in classifica.

Al termine del pareggio contro la Roma, Alessandro Buongiorno si è fermato ai microfoni di DAZN per analizzare la prestazione del Napoli e il momento personale che sta vivendo. Il difensore ha sottolineato lo spirito mostrato dalla squadra, ribadendo la volontà di concentrarsi esclusivamente sul presente. “Combattuto come dei leoni fino alla fine della partita. Bisogna fare i complimenti a tutti quanti, perché stiamo dando tutto. Noi dobbiamo pensare partita per partita, speriamo di recuperare qualcuno e vediamo cosa succederà.” Un messaggio chiaro: niente tabelle né calcoli, ma lavoro quotidiano e attenzione al prossimo impegno. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Buongiorno: “Pensiamo partita dopo partita”

Alla vigilia di Napoli-Fiorentina, il difensore azzurro Alessandro Buongiorno parla a DAZN.

L’Osimana si prepara alle sfide decisive delle prossime due settimane, con impegni di alta rilevanza in campionato.

BUONGIORNO sincero dopo Napoli-Eintracht 0-0 Sentite cosa ha detto!

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.