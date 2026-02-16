Buongiorno | Pensiamo partita dopo partita
Alessandro Buongiorno ha spiegato che il pareggio contro la Roma è il risultato di una partita difficile, giocata senza sosta e con molta tensione. Dopo il match, l’azzurro ha sottolineato l’importanza di concentrarsi su ogni gara singolarmente, senza pensare troppo avanti. La squadra si prepara ora alla prossima sfida, sapendo che ogni punto conta per migliorare la posizione in classifica.
Al termine del pareggio contro la Roma, Alessandro Buongiorno si è fermato ai microfoni di DAZN per analizzare la prestazione del Napoli e il momento personale che sta vivendo. Il difensore ha sottolineato lo spirito mostrato dalla squadra, ribadendo la volontà di concentrarsi esclusivamente sul presente. “Combattuto come dei leoni fino alla fine della partita. Bisogna fare i complimenti a tutti quanti, perché stiamo dando tutto. Noi dobbiamo pensare partita per partita, speriamo di recuperare qualcuno e vediamo cosa succederà.” Un messaggio chiaro: niente tabelle né calcoli, ma lavoro quotidiano e attenzione al prossimo impegno. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Napoli-Fiorentina, Buongiorno a DAZN: «Testa alta e massimo impegno, pensiamo partita dopo partita»
Alla vigilia di Napoli-Fiorentina, il difensore azzurro Alessandro Buongiorno parla a DAZN.
"Pensiamo partita dopo partita per centrare il nostro traguardo"
L’Osimana si prepara alle sfide decisive delle prossime due settimane, con impegni di alta rilevanza in campionato.
BUONGIORNO sincero dopo Napoli-Eintracht 0-0 Sentite cosa ha detto!
Argomenti discussi: Buongiorno: Abbiamo combattuto come dei leoni. Stiamo dando tutto; Buongiorno: Settimane complicate, voglio ringraziare i tifosi. Obiettivo? Rispondo così; Napoli-Roma 2-2: Beukema: Bravi a riprenderla due volte, buon punto guadagnato; Eccellenza - CS Vultur, mister Finamore dopo il pareggio: ''Il Lagonegro ci è stato superiore e ha ampiamente meritato il pareggio.
DAZN - Napoli, Buongiorno: Abbiamo combattuto come dei leoni fino alla fine, Scudetto? Pensiamo partita dopo partita, momento difficile? Non mi sono fermato, ringrazio tutti ...NAPOLI - Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN, dopo il pari con la Roma. Ecco quanto evidenziato da Napoli Magazine: Abbiamo combattuto come dei le ... napolimagazine.com
Buongiorno: Non mi sono mai fermato, ho sempre creduto in me stessoScopri le dichiarazioni di Alessandro Buongiorno dopo il match Napoli-Roma. Leggi le sue riflessioni sulla partita. ilnapolista.it
DAZN - Napoli, Buongiorno: "Abbiamo combattuto come dei leoni, lotta Scudetto Pensiamo partita dopo partita, momento difficile Non mi sono mai fermato, ringrazio tutti per la fiducia" ift.tt/joYqgw5 x.com
Alessandro #Buongiorno ai microfoni di DAZN: "Abbiamo combattuto come leoni fino alla fine e abbiamo provato a portarla a casa. Bisogna fare i complimenti a tutti, stiamo dando tutto. Scudetto Noi pensiamo partita per partita, speriamo di recuperare qualcu - facebook.com facebook