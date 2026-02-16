Buonfiglio | Var ci trascina verso contestazione continua

Buonfiglio afferma che la presenza del VAR spinge verso una contestazione costante, perché molte decisioni arbitrali vengono messe in discussione. Secondo lui, chi ha più visibilità nel calcio, come i giocatori e gli allenatori, deve assumersi la responsabilità di mantenere un comportamento sportivo, anche quando ci sono dubbi sulle decisioni dell’arbitro. La sua opinione nasce dall’osservazione di numerosi episodi in cui le proteste sono aumentate con l’introduzione della tecnologia.

"La sportività è messaggio deve partire da chi ha maggiore visibilità, deve sentirsi maggiormente responsabile. La prima regola nello sport è l'impegno, poi c'è il rispetto e la terza è che non ci sono scorciatoie se vuoi vincere". Così il presidente del Coni Luciano Buonfiglio, rispondendo a chi gli chiedeva sulla distanza in termini di sportività tra il calcio e i Giochi olimpici. Su cosa il mondo del pallone dovrebbe imparare dagli atleti olimpici, in numero uno del Coni ha risposto: "Il calcio di serie A è sempre sotto i riflettori, non è facile da giudicare per chi come è abituato a vivere lo sport meno sotto i riflettori e con le regole più chiare.

