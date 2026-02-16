Buona la prima a Doha per Jannik Sinner Ma Alcaraz incombe e rilancia | Voglio continuare a crescere
Jannik Sinner conquista subito la vittoria a Doha, ma Carlos Alcaraz non si dà per vinto e promette di migliorare ancora. La partita si svolge sotto il sole cocente del deserto del Qatar, dove i due giovani campioni stanno già dando spettacolo. Alcaraz, che ha perso il primo match, ha dichiarato di voler continuare a lavorare sodo per raggiungere nuovi traguardi. La tensione tra i due si percepisce già forte, mentre gli appassionati seguono con attenzione ogni loro movimento sul campo.
Il deserto si infiamma, ma non è solo per il sole del Qatar. Il torneo ATP 500 di Doha si trasforma sin dall’esordio nel palcoscenico di un duello a distanza che profuma di storia e di primato mondiale. Da una parte Jannik Sinner, l’azzurro che non smette di stupire per solidità e precisione; dall’altra Carlos Alcaraz, il fenomeno murciano fresco di “Career Grand Slam” e determinato a blindare il trono di numero uno. Con il “Sunshine Double” (Indian Wells e Miami) alle porte, ogni colpo scagliato sul cemento di Doha pesa come un macigno nella corsa alla vetta del ranking. E se Jannik cerca conferme, Carlos cerca il perfezionamento: la sfida per l’egemonia del tennis moderno passa da qui. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Tabellone ATP Doha 2026: torna Jannik Sinner, ma non è una passeggiata. Alcaraz fortunato
Jannik Sinner torna in campo a Doha dopo mesi di inattività a causa di un infortunio e affronta un percorso difficile nel tabellone ATP 500.
Quanti punti può guadagnare Jannik Sinner su Alcaraz nel ranking ATP a Doha: inizia la fase senza scarti
Jannik Sinner può guadagnare fino a 500 punti nel ranking ATP a Doha, iniziando la fase senza scarti, mentre Carlos Alcaraz, già primo nel tabellone, punta a consolidare la sua posizione.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
