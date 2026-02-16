Bundesliga | le prime quattro vincono autorevolmente Lipsia fermato dal Wolfsburg

Il Lipsia ha perso contro il Wolfsburg, perché ha sbagliato troppo in attacco, interrompendo così la sua serie positiva. La squadra di Marco Rose ha incontrato difficoltà a trovare il gol, e alla fine ha dovuto subire il pareggio. Nel frattempo, le prime quattro formazioni del campionato conquistano vittorie convincenti, rafforzando la loro posizione in classifica. La Bundesliga mostra così un andamento diviso tra le squadre più forti e quelle in difficoltà.

Dortmund (Germania) 16 febbraio 2026 - La Bundesliga è spaccata in due e tale resta anche dopo questa ventiduesima giornata di campionato. Le prime quattro vincono ancora e cercano la fuga per la Champions, mentre il Lipsia viene lasciato al palo a causa di un pari contro il Wolfsburg. Il Leverkusen prova a rientrare sulle posizioni di vertice e con la gara da recuperare può ancora sognare un ritorno tra le prime quattro. Dietro si ferma la risalita del Mainz, ma nel complesso cambia poco o nulla, visto come solo il Wolfsburg tra le ultime sette fa punti. L'esito delle partite del weekend. Il Borussia Dortmund è tra le formazioni più in forma d'Europa e lo conferma anche questo weekend calcistico nella sua sfida casalinga contro il Mainz.