Bulega ha conquistato il miglior tempo alla prima giornata di test in Australia, dopo aver sfruttato al massimo le condizioni di asfalto asciutto. La sessione si è svolta sotto un cielo sereno, consentendo ai piloti di spingere al massimo e accumulare dati importanti. Nel frattempo, Lecuona ha dedicato molte ore a mettere a punto la nuova Panigale V4R, lavorando senza sosta per adattarla alle sue esigenze. Dopo settimane di meteo avverso in Europa, il paddock ha finalmente trovato terreno favorevole per allenarsi al meglio.

Dopo un inverno complicato dal maltempo, che ha di fatto limitato e condizionato la preparazione nei test europei, il paddock del WorldSBK si è spostato in Australia per ritrovare finalmente condizioni ideali. Sul circuito di Phillip Island, illuminato da un sole pieno e da temperature favorevoli, è andata in scena la prima giornata di test in vista dell’Australian Round, appuntamento inaugurale della stagione 2026. A prendersi la scena è stato Nicolò Bulega, che ha chiuso in prima posizione sia nella sessione del mattino che in quella del pomeriggio. Un segnale importante, non soltanto per la prestazione sul giro, ma soprattutto per la continuità mostrata fin dalle prime uscite. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

Bulega chiude al comando la prima giornata di test in Australia. Lavoro intenso per Lecuona con la nuova Panigale V4R

