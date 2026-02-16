Bufera su Nordio e il ministero della Giustizia per la richiesta all' Anm sui finanziatori del No al referendum

Carlo Nordio e il ministero della Giustizia sono finiti al centro di una polemica dopo aver chiesto all'Associazione Nazionale Magistrati di fornire i nomi dei finanziatori del comitato del No al referendum. La richiesta, che ha scatenato molte critiche, riguarda il modo in cui vengono finanziati i sostenitori del no. La questione ha provocato un acceso dibattito tra politici e rappresentanti delle forze dell’ordine, che chiedono chiarezza sulle modalità di finanziamento.

Manca poco più di un mese al referendum giustizia 2026. Il 22 e 23 marzo i cittadini saranno chiamati a esprimersi su una riforma costituzionale che incide sull’organizzazione della magistratura e che mira a separare le carriere tra giudici e pubblici ministeri. Nelle scorse ore è scoppiata una bufera sul ministero della Giustizia guidato da Carlo Nordio. Sono arrivate critiche pesanti dall’opposizione dopo che si è saputo che, tramite una lettera siglata dal capo di gabinetto Giusi Bartolozzi, il dicastero ha chiesto all’Anm di rivelare chi siano i finanziatori del comitato del No. Referendum, caos su Nordio e il ministero della Giustizia: la richiesta all’Anm Il ministero ha chiesto all’Anm nomi, cognomi e importo di coloro che hanno finanziato il comitato del No. 🔗 Leggi su Virgilio.it

