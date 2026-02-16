Bufera La Penna | tra il pugno duro di Rocchi e l’incubo delle minacce social

Dopo la partita tra Inter e Juventus, La Penna si trova al centro di una polemica a causa delle minacce ricevute sui social. La donna, arbitro nel match, ha ricevuto messaggi intimidatori che hanno spinto le autorità a intervenire con sanzioni. Intanto, il presidente della FIGC, Rocchi, ha promesso di adottare misure più dure contro comportamenti aggressivi, sia in campo che online.

Il post-partita di Inter-Juventus si trascina in una spirale di violenza verbale e sanzioni tecniche che travalicano il rettangolo di gioco. Federico La Penna, l’arbitro finito nell’occhio del ciclone per l’espulsione di Kalulu propiziata dalla simulazione di Bastoni, sta vivendo le ore più difficili della sua carriera. Se da un lato il designatore Gianluca Rocchi ha già tracciato la linea della severità istituzionale, dall’altro la cronaca giudiziaria prende il sopravvento su quella sportiva: il direttore di gara è stato costretto a rivolgersi alle autorità per tutelare l’incolumità propria e dei propri familiari.🔗 Leggi su Serieagoal.it Caso Inter-Juve, pugno duro di Rocchi: La Penna fermato un mese. Scatta la denuncia per minacce Gianluca Rocchi ha deciso di sospendere Federico La Penna per un mese dopo il caso Inter-Juve, che ha portato anche alla denuncia per minacce. Caso La Penna, pugno duro dell’AIA: stop di un mese e denuncia per minacce di morte Federico La Penna rischia un mese di stop e una denuncia per minacce di morte dopo l’incidente durante Inter-Juventus. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Serie A: Inter batte Juve 3-2, ma è bufera su arbitro La Penna; La Penna, dal caso Acerbi-Juan Jesus alla sospensione per i rimborsi. Chi è l'arbitro di Inter-Juve; Inter-Juve, bufera VAR e telefonata Gravina-Rocchi: l’errore di La Penna può cambiare il sistema; Bastoni nella bufera: espulsione di Kalulu, accuse di simulazione e valanga di insulti social. Inter-Juventus, interviene La Penna dopo la buferaIn seguito alle polemiche post Inter-Juventus, La Penna è uscito allo scoprto denunciato quanto avvenuto dopo la partita. newsmondo.it Inter-Juventus, continue minacce per La Penna: la decisione dei fischiettoNel post-partita di Inter-Juventus le polemiche sull'arbitraggio di Federico La Penna hanno travalicato i confini sportivi e portato a gravi minacce sui social, tanto da far prendere una dura ... laziopress.it | È diventata una vera bufera la giornata successiva a Inter–Juventus per Federico La Penna, travolto da minacce e insulti sui social dopo le decisioni contestate del match. L’arbitr - facebook.com facebook