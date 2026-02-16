Budapest Rubio a Órban | Trump è impegnato per il vostro successo

Marco Rubio ha detto che il legame tra Trump e Orbán rafforza i rapporti tra Usa e Ungheria. La dichiarazione arriva mentre il Segretario di Stato americano visita Budapest e sottolinea come il presidente americano si impegni concretamente per sostenere il governo ungherese. Rubio ha anche ricordato che Trump ha incontrato Orbán più volte e ha sempre mostrato supporto alle politiche del primo ministro.

"Trump è profondamente impegnato per il tuo successo". Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha affermato che il legame personale tra il presidente Usa e il primo ministro Viktor Orbán è alla base della forte relazione tra Stati Uniti e Ungheria. "Stiamo entrando in un'epoca d'oro delle relazioni tra i nostri Paesi e non solo grazie all'allineamento dei nostri popoli", ha sottolineato nella visita di Stato a Budapest. "Non credo che sia un mistero, e non dovrebbe esserlo per nessuno qui, cosa pensa il presidente di te, come ha interagito con te durante il suo primo mandato e ora, nel suo secondo mandato, quel rapporto si è fatto ancora più stretto".