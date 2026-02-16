Buca sulla Porrettana | tratto chiuso per lavori

Una perdita di una tubatura fognaria ha causato una buca grande in via Porrettana a Sasso Marconi, costringendo le autorità a chiudere il tratto interessato per lavori di riparazione. La rottura si è verificata sabato 14 febbraio e da allora i tecnici stanno intervenendo per sistemare il danno, che ha reso la strada pericolosa per il traffico. Questa mattina, le auto sono state deviate su percorsi alternativi per evitare il tratto danneggiato.

Una tubatura rotta apre una cavità profonda. Hera al lavoro per il ripristino, ecco come cambia la circolazione Un lunedì mattina complicato per la viabilità di Sasso Marconi. A causa della rottura di una tubatura della rete fognaria, verificatasi sabato 14 febbraio, si è aperta una profonda cavità nel manto stradale di via Porrettana. Il danno, apparso subito di entità rilevante, ha costretto l'amministrazione comunale a chiudere d'urgenza il tratto compreso tra via Castello e via Helston. I tecnici Hera sono al lavoro dalle prime ore per le operazioni di scavo e ripristino. Si tratta di un intervento delicato che, secondo le previsioni, si protrarrà per l'intera giornata di domani, martedì 17 febbraio.