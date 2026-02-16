Brutte notizie per PS6 e Nintendo Switch 2

Sony ha annunciato che il lancio di PlayStation 6 potrebbe essere rinviato a causa dell’aumento dell’interesse verso l’intelligenza artificiale, che sta distogliendo l’attenzione degli sviluppatori e dei consumatori. Intanto, anche Nintendo ha rallentato i preparativi per la nuova Switch 2, perché le aziende del settore si concentrano sulle tecnologie legate all’IA, lasciando in sospeso i progetti più tradizionali. Un esempio concreto è il ridimensionamento delle attività di sviluppo hardware, che sta influenzando le tempistiche di uscita delle nuove console.

La Corsa all'IA Frena le Console: Sony e Nintendo a Confronto con un Mercato in Trasformazione. La febbre dell'intelligenza artificiale sta mettendo sotto pressione l'industria videoludica, con ripercussioni dirette sui piani di lancio di PlayStation 6 e Nintendo Switch 2. L'aumento dei costi delle memorie RAM, spinto dalla crescente domanda dei data center per l'IA, potrebbe costringere Sony a posticipare la PS6 al 2028-2029 e Nintendo a rivedere i prezzi della Switch 2, già sul mercato. Questa situazione, secondo gli analisti, investe l'intero settore, richiedendo ai produttori di trovare soluzioni innovative per navigare in un contesto economico in rapida evoluzione.