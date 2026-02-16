Bristol City-Wrexham martedì 17 febbraio 2026 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici Pochi gol ad Ashton Gate

Il match tra Bristol City e Wrexham, in programma martedì 17 febbraio alle 20:45, si decide in una sfida chiave per la corsa ai playoff. Il motivo è che i padroni di casa sono appena dietro in classifica, con 46 punti, mentre gli ospiti sono a un passo, con 47. La partita si svolge ad Ashton Gate, un impianto noto per le sue difese compatte e pochi gol segnati in passato. Con il sesto posto a 48 punti, entrambe le squadre puntano a salire in classifica, rendendo ogni occasione di rete ancora più importante.

Bristol City e Wrexham si giocano un posto nei playoff visto che i padroni di casa sono noni in classifica con 46 punti e gli ospiti ottavi con 47 mentre il sesto posto in classifica è a quota 48. I Robins sono fermi dal 7 febbraio dopo che la loro sfida di FA Cup contro. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Bristol City-Wrexham (martedì 17 febbraio 2026 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Pochi gol ad Ashton Gate Bristol City-Wrexham (martedì 17 febbraio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Pochi gol ad Ashton GateIl match tra Bristol City e Wrexham si svolge martedì 17 febbraio 2026 alle 20:45 ad Ashton Gate, dove le due squadre cercano di avvicinarsi ai playoff. Bristol City-Wrexham (martedì 17 febbraio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiIl match tra Bristol City e Wrexham, in programma martedì 17 febbraio alle 20:45, si gioca per una posizione nei playoff, dopo che entrambe le squadre stanno lottando con le altre per salire di livello. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: City v Wrexham: play-off push in a tight top-half battle; Bristol City - Wrexham AFC | pronostico & migliori quote | 17.02.2026; Parkinson: il Wrexham deve abbracciare la magia della FA Cup; Bristol City-Wrexham (martedì 17 febbraio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Bristol-Wrexham, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming liveNon perdere Bristol-Wrexham: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live ... msn.com Wrexham sign defender Vyner from Bristol CityDefender Zak Vyner made 30 appearances for Bristol City in 2025-26 Wrexham have completed the signing of defender Zak Vyner from Bristol City for an undisclosed fee. The centre-back was left out of ... bbc.com Durante la sfida tra Hull City e Bristol City, allo MKM Stadium, il copione è stato stravolto da un ospite inatteso: uno scoiattolo piombato sul terreno di gioco. L’animale ha interrotto il match per ben due volte, costringendo l’arbitro a fermare tutto per circa otto mi facebook