Bristol City-Wrexham martedì 17 febbraio 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Il match tra Bristol City e Wrexham, in programma martedì 17 febbraio alle 20:45, si gioca per una posizione nei playoff, dopo che entrambe le squadre stanno lottando con le altre per salire di livello. Bristol City, che attualmente occupa il nono posto con 46 punti, cerca di migliorare la propria posizione, mentre Wrexham, con 47 punti, è all'ottavo e punta a superare gli avversari. Il sesto posto in classifica, occupato da un’altra squadra con 48 punti, resta a portata di mano per entrambe.

Bristol City e Wrexham si giocano un posto nei playoff visto che i padroni di casa sono noni in classifica con 46 punti e gli ospiti ottavi con 47 mentre il sesto posto in classifica è a quota 48. I Robins sono fermi dal 7 febbraio dopo che la loro sfida di FA Cup contro.