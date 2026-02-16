Brignone trionfa nello slalom gigante a Cortina | doppietta d’oro per l’Italia alle Olimpiadi 2026

Federica Brignone ha vinto la medaglia d’oro nello slalom gigante a Cortina, portando a casa il secondo oro per l’Italia alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La campionessa si è distinta per la sua velocità e precisione, battendo le avversarie e regalando una gioia enorme al pubblico presente sulla pista. Con questa vittoria, l’Italia si conferma tra le grandi protagoniste dello sci alpino in questa edizione.

Brignone Conquista l'Oro nello Slalom Gigante: Una Doppia Festa per lo Sci Italiano a Milano-Cortina 2026. Federica Brignone ha regalato all'Italia un'altra gioia alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, conquistando l'oro nello slalom gigante. La campionessa italiana, già vincitrice del SuperG femminile, ha dominato la competizione sull'Olympia delle Tofane, confermando il suo status di regina delle nevi e portando l'Italia a festeggiare un doppio successo. La Gara Perfetta: Dominio Sin Dalla Prima Manche. La vittoria di Brignone è stata costruita su una performance impeccabile in entrambe le manche.