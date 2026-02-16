Brignone-Tomba | un oro olimpico e una telefonata storica l’Italia dello sci celebra due leggende
Federica Brignone ha vinto una medaglia d’oro alle Olimpiadi, e in quel momento Tomba le ha telefonato per congratularsi. La scena si è svolta a Milano-Cortina 2026, dove le due leggende dello sci si sono scambiate parole di stima davanti alle telecamere. La telefonata ha fatto il giro del paese, mentre gli appassionati seguivano emozionati la vittoria di Brignone.
Un Telefono tra Leggende: Tomba Congratula Brignone, l’Italia dello Sci Scrive la Storia a Milano-Cortina 2026. Milano-Cortina, 15 febbraio 2026 – Un gesto simbolico, un passaggio di testimone tra due icone dello sci italiano. Alberto Tomba ha telefonato a Federica Brignone per congratularsi per la sua storica vittoria nello slalom gigante alle Olimpiadi, eguagliando il suo stesso record di medaglie d’oro olimpiche. La Brignone, già medagliata in altre edizioni, ha confermato il suo status di campionessa con una performance che ha entusiasmato l’Italia. L’Ondata di Gioia e la Chiamata Inaspettata.🔗 Leggi su Ameve.eu
Braathen oro nel gigante: telefonata in lacrime con Alberto Tomba, il Brasile entra nella storia dello sci
Braathen ha vinto l’oro nel gigante, e subito dopo ha chiamato Alberto Tomba in lacrime.
Milano Cortina 2026, Federica Brignone Oro Gigante: Doppietta Storica Come Tomba
Federica Brignone ha conquistato l’oro nel gigante a Milano Cortina 2026, grazie a una gara perfetta che le ha permesso di bissare il successo nel SuperG.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Brignone come Tomba: è oro anche in gigante, un bis da leggenda. Sono senza parole, non riesco a…; Alberto Tomba chiama Federica Brignone dopo il secondo oro alle Olimpiadi: Sei una grande; Federica Brignone come Tomba e Compagnoni, lo sci italiano ha la sua Santa Trinità (ma anche Goggia è nella storia); Federica Brignone trionfa anche in gigante: storica doppietta di ori olimpici come Alberto Tomba.
Brignone trionfa anche in gigante: storica doppietta d'oro come TombaL’edizione casalinga dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 si tinge d’oro e di leggenda. Con una prestazione ... cremonaoggi.it
Federica Brignone come Alberto Tomba: due ori nella stessa Olimpiade!Conquistare due medaglie d'oro nella stessa edizione delle Olimpiadi Invernali è un'impresa per pochissimi eletti nella storia dello sport italiano: per ... oasport.it
Mentre era in conferenza stampa squilla il telefono di Federica Brignone: c'è Alberto Tomba subito però fermato dalla campionessa azzurra. Il fuoriprogramma è virale facebook
MILANO CORTINA | Mentre parlava con i giornalisti, Federica Brignone ha ricevuto le telefonate di Alberto Tomba e Deborah Compagnoni. "Complimenti, fai anche lo slalom per il terzo oro", le ha chiesto l'ex sciatore bolognese. #ANSA x.com