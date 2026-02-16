Brignone | Sembrava che esplodesse tutto non volevo scendere Ora penso alla vita ho un solo desiderio

Federica Brignone ha vissuto un momento difficile dopo il secondo oro ai Giochi, quando ha temuto di perdere il controllo e di cadere. La sciatrice ha detto di aver sentito come se tutto stesse esplodendo intorno a lei, e per questo non voleva scendere dalla pista. Ora, a distanza di settimane, si concentra sulla ripresa e ha un solo desiderio: che nessuno condivida più i video del suo incidente.

Che capolavoro.«E sì, oggi ancora di più. Io non avevo aspettative. Ma dopo il primo oro, qualche domanda te la fai. Scendi con il 30, con tutti che t’aspettano. Non è facile. Quando ho tagliato il traguardo, ho sentito il boato. E ho detto: ti prego, ti prego.». Ride il telefono Federica Brignone ed è Alberto Tomba che la sfotte: «Grande, Fede.! Fai anche lo slalom?». «Sì, Albi, sicuramente lo faccio stasera a Casa Austria.». Altro drin: è Deborah Compagnoni, «sei stata fantastica!». Dicono tutti: Fede ha fatto la storia. «Penso d’averla già fatta con 15 anni di carriera a questo livello, due Coppe del Mondo. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Federica Brignone ha deciso di non scendere dalla gara perché sentiva che sarebbe stato troppo difficile, e le urla del pubblico le hanno fatto capire che era il momento di andare avanti.

