Brignone Mi chiedo come sia accaduto Mattarella sempre umile e rispettoso
Larisa Brignone si è svegliata a Cortina ancora scossa dal risultato della gara, chiedendosi come sia potuto succedere. La campionessa di sci ha confessato di aver dormito poco e di aver passato la notte a riflettere sulla sua performance, senza riuscire a trovare una spiegazione. Nel frattempo, il presidente Mattarella ha mantenuto un atteggiamento sempre umile e rispettoso, secondo quanto riferito da Brignone.
CORTINA - "Stanotte non ho dormito tantissimo, non ce l'ho fatta a fare baldoria a Casa Austria. Quando mi sono svegliata mi sono detta come caspita è potuto succedere tutto questo, mi sto ancora chiedendo il perchè e il come". Lo ha detto Federica Brignone, doppio oro ai Giochi Invernali di Milano-Cortina, in conferenza stampa a Casa Italia il giorno dopo il successo in gigante sull'Olympia delle Tofane. "Io vivo abbastanza il 'qui e ora'. Ho dei sogni nella mia vita ma per ora hanno parlato di sport. Una delle prime cose che voglio fare è un viaggio, stare via quanto voglio, come voglio. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Venezuela, Maduro oggi in tribunale. Rodriguez: “Con Usa rapporto sia rispettoso”
Oggi Nicolás Maduro si presenta in tribunale in Venezuela, mentre Rodríguez sottolinea l’importanza di un rapporto rispettoso con gli Stati Uniti.
Lorenzo Bonicelli tra rabbia, tristezza e futuro: “La sera è dura, mi chiedo sempre perché è successo”Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Brignone, le Olimpiadi e Milano: Torno sempre a casa dei nonni e a tagliarmi i capelli. La cotoletta è meglio della scaloppina valdostana.
Brignone Mi chiedo come sia accaduto, Mattarella sempre umile e rispettosoCORTINA (ITALPRESS) - Stanotte non ho dormito tantissimo, non ce l'ho fatta a fare baldoria a Casa Austria. Quando mi sono svegliata mi sono detta come ca ... italpress.com
Brignone incredula: Ancora mi chiedo come sia potuto succedere tutto questoCORTINA (ITALPRESS) - Stanotte non ho dormito tantissimo, non ce l'ho fatta a fare baldoria a Casa Austria. Quando mi sono svegliata mi sono detta come caspita è potuto succedere tutto questo, mi sto ... msn.com
Non lo so… Sinceramente non l’ho mai detto e neanche pensato in realtà. Boh. Quindi se volete che mi ritiri…. Ci penserò. Però al momento non è nei miei piani. ” Federica Brignone risponde così, tra il divertito e lo stupito, a chi le chiede se dopo aver conqui - facebook.com facebook
Chivu: "Marcus Thuram deve ridere con il fratellino perché lo ama e gli vuole bene. E' una partita di calcio, non puoi far finta di niente solo per la rivalità. Marcus è solare, io lo preferisco così. Magari aggiunge qualcosina sotto porta come cattiveria, gli chiedo di x.com