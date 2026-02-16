Brescia in trattativa | i retroscena del mercato di Trieste

Brescia sta negoziando per un acquisto, perché il club vuole rafforzare la rosa con un nuovo giocatore. La trattativa riguarda un centrocampista di 25 anni, che ha già sostenuto le visite mediche e aspetta di firmare il contratto. La società biancazzurra ha incontrato di recente gli agenti dell’atleta, cercando di definire gli ultimi dettagli dell’accordo.