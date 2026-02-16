Brescia in trattativa | i retroscena del mercato di Trieste
Brescia sta negoziando per un acquisto, perché il club vuole rafforzare la rosa con un nuovo giocatore. La trattativa riguarda un centrocampista di 25 anni, che ha già sostenuto le visite mediche e aspetta di firmare il contratto. La società biancazzurra ha incontrato di recente gli agenti dell’atleta, cercando di definire gli ultimi dettagli dell’accordo.
Argomenti discussi: La chiusura del Calciomercato in diretta su Èlive Brescia.Tv; Union Brescia, oggi la mezz’ala: ora Mallamo è molto vicino; Corda molle, l'ira dei camionisti che chiedono lo sconto del 50%; Brescia, a Sant’Orsola arriva l’Italmark: l’ex ospedale verso la svolta.
Brescia, trattativa cruciale: Cellino e Pasini a un passo dall’accordo?Il club ufficializza l’arrivo di Mallamo, ma il vero nodo resta la vendita del centro sportivo. Marchio, matricola e vu bianca: tutte le questioni legali ancora sul piatto dell’Union. quibrescia.it
Accordo sui criteri: l’elenco completo dei Comuni montani della provincia di BresciaDopo mesi di impasse sui parametri per individuare i Comuni montani, la trattativa ha trovato un punto di caduta in Conferenza Unificata. A darne notizia ... bsnews.it
