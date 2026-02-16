Brescia frena Messina in Pool Promozione | terza sconfitta consecutiva per le siciliane al PalaRescifina

La Valsabbina Millenium Brescia ha interrotto la serie di vittorie del Gruppo Formula 3 Messina al PalaRescifina, vincendo per 3-1 e fermando così la striscia negativa delle siciliane. La partita di ieri sera ha visto Brescia ribaltare il risultato dopo aver perso il secondo e il terzo set. La squadra di casa ha tentato di riaprire il match nel quarto set, ma Brescia ha mantenuto la calma e ha conquistato il punto decisivo.

Brescia Ribalta Messina: Terza Sconfitta di Filo nella Pool Promozione. Messina, 16 febbraio 2026 – La Valsabbina Millenium Brescia ha interrotto la serie positiva del Gruppo Formula 3 Messina al PalaRescifina, vincendo 3-1 (25-23, 16-25, 12-25, 20-25) nella sfida di ieri sera. È la terza sconfitta consecutiva per le messinesi nella Pool Promozione, un risultato che solleva interrogativi sulla tenuta della squadra in un campionato sempre più competitivo. Il Match si Accende: Un Inizio Promettente, Poi la Forza di Brescia. L'inizio della partita ha visto il Gruppo Formula 3 Messina prendere il controllo del primo set, trascinato dagli attacchi di Zojzi e Kiss.