Brescia conquista la vetta con l' undicesimo successo di fila superando Messina 3-1
Brescia ha vinto contro Messina 3-1, grazie a un’ottima prestazione. La squadra ha raggiunto il suo undicesimo successo consecutivo, sfruttando alcuni errori dei siciliani nel secondo set. La partita si è giocata davanti a un pubblico numeroso che ha sostenuto con entusiasmo la squadra locale. La vittoria permette a Brescia di salire in cima alla classifica della Pool Promozione.
La partita, disputata al Palarescifina di Messina, si è chiusa con Brescia avanti 1-3 nei set: 25-23, 16-25, 12-25, 20-25. La formazione lombarda ha costruito una serata di contenuti tattici e di livello, nonostante l’avvio complicato della squadra di casa che ha impresso il ritmo fin dai primi scambi. Brescia ha trovato risposte efficaci grazie all’apporto di componenti fondamentali e a un turnover che ha saputo gestire le energie in campo. All’inizio, Brescia ha provato a imporre l’allungo con Michieletto e Kavalenka, agganciate poi da una risposta di Messina. Il pareggio si è protratto fino a circa metà parziale, quando la squadra di casa ha accelerato chiudendo il set 25-23. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Messina: Mamma Caterina sfida la crisi demografica con l’arrivo dell’undicesimo figlio. Una famiglia numerosa e felice.
A Messina, Caterina Pispicia ha messo al mondo l’undicesimo figlio, dimostrando che una famiglia numerosa può essere felice anche in tempi difficili.
Quinto successo di fila per il Pordenone Fc: batte il Chions e aggancia la vetta
Il Pordenone FC ha conquistato la quinta vittoria di fila battendo il Chions, nel derby giocato in trasferta, con il risultato di 2-0.
