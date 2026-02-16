Brescia ha vinto contro Messina 3-1, grazie a un’ottima prestazione. La squadra ha raggiunto il suo undicesimo successo consecutivo, sfruttando alcuni errori dei siciliani nel secondo set. La partita si è giocata davanti a un pubblico numeroso che ha sostenuto con entusiasmo la squadra locale. La vittoria permette a Brescia di salire in cima alla classifica della Pool Promozione.

La partita, disputata al Palarescifina di Messina, si è chiusa con Brescia avanti 1-3 nei set: 25-23, 16-25, 12-25, 20-25. La formazione lombarda ha costruito una serata di contenuti tattici e di livello, nonostante l’avvio complicato della squadra di casa che ha impresso il ritmo fin dai primi scambi. Brescia ha trovato risposte efficaci grazie all’apporto di componenti fondamentali e a un turnover che ha saputo gestire le energie in campo. All’inizio, Brescia ha provato a imporre l’allungo con Michieletto e Kavalenka, agganciate poi da una risposta di Messina. Il pareggio si è protratto fino a circa metà parziale, quando la squadra di casa ha accelerato chiudendo il set 25-23. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Brescia conquista la vetta con l'undicesimo successo di fila, superando Messina 3-1

A Messina, Caterina Pispicia ha messo al mondo l’undicesimo figlio, dimostrando che una famiglia numerosa può essere felice anche in tempi difficili.

Il Pordenone FC ha conquistato la quinta vittoria di fila battendo il Chions, nel derby giocato in trasferta, con il risultato di 2-0.

