Break di sole con raffiche di vento poi la nuova perturbazione atlantica con piogge

Una nuova perturbazione atlantica sta arrivando, portando piogge e venti forti in molte zone. Dopo un breve periodo di sole con raffiche di vento, il maltempo tornerà a interessare la regione, con piogge che si intensificheranno nel corso della giornata. Questa situazione si verifica a causa di un fronte atlantico in movimento, che spinge aria umida verso il nostro paese.
"La perturbazione responsabile di un inizio settimana instabile sulla Campania lascerà la regione martedì, favorendo una giornata più soleggiata. È atteso però un deciso rinforzo dei venti di Maestrale, con raffiche anche di 60-80 kmh che renderanno il mare agitato". Lo rende noto Lorenzo Badellino della redazione di 3bmeteo.com nelle sue previsioni per la settimana in Campania. Le temperature aumenteranno di qualche grado nei valori diurni: a Napoli le massime raggiungeranno i 17°C, a Salerno 16°C, ad Avellino 14°C, a Caserta 17°C, a Benevento 16°C. Mercoledì la giornata comincerà soleggiata, "ma con il passare delle ore le condizioni torneranno progressivamente a peggiorare per l'avvicinamento di una nuova perturbazione atlantica, con ritorno delle prime piogge in serata".
