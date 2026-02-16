Boutique farm campo del germoplasma e persino una banca | così a Palermo si fa business con l' olio

A Palermo, l’attività di una boutique farm, di un campo del germoplasma e di una banca ha portato a sviluppare un nuovo modo di fare business con l’olio extravergine di oliva. Questa evoluzione nasce dalla crescente domanda di prodotti di alta qualità e di tecniche innovative di conservazione, che attirano investitori e aziende del settore. La presenza di queste strutture concrete testimonia come l’olivicoltura si stia trasformando in un settore strategico per l’economia locale.

L'extravergine non è più soltanto agricoltura, ma impresa, esperienza e leva di sviluppo. Così prende forma un nuovo ecosistema che intreccia turismo e sperimentazione. Dossier fa un viaggio dentro la nuova economia che sta riscrivendo il futuro degli ulivi grazie anche alle idee degli imprenditori che ogni giorno provano a innovare con l'oro verde Non è più soltanto una questione agricola. L'olio extravergine di oliva, oggi, è uno dei terreni più interessanti su cui si giocano nuove partite economiche, culturali e territoriali. In Italia - e in modo particolare in Sicilia - l'olio sta diventando un vero e proprio volano di sviluppo.