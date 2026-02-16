Botta e risposta nel derby tra Casumaro e Centese
Nel derby tra Casumaro e Centese, un gol di testa di Saccenti e un rigore di D’Elia hanno deciso il pareggio, portando le due squadre a condividere il punteggio. La partita si è svolta in un campo allagato, con molte azioni interrotte dalle condizioni del terreno. I giocatori di entrambe le squadre hanno mostrato determinazione fino all’ultimo minuto, cercando di sbloccare il risultato.
Casumaro 1 Centese 1 CASUMARO: Saccenti, Pansini, Vinci, Farina, Ceneri, Barbieri, Correggiari, Catozzo (41’ st Pascuccio), Lodi (13’ st D’Elia), Chinappi (25’ st Guernelli), Govoni (32’ st Pressato). All.: Rambaldi. CENTESE: Caso, Garetto, Nannini, Kourouma, Barbieri, Grimandi, Marchesini (32’ st Santeramo), Baravelli, Toffano (45’ st Rossi), Bonvicini, Bonaccorsi (45’ st Fabbri). All.: Di Ruocco. Arbitro: Visani di Faenza. Reti: 13’ Correggiari, 63’ Bonvicini. Note: ammoniti: Vinci (Ca), Marchesini (Ce). PAREGGIO COMBATTUTO per la Centese sul campo del Casumaro, con la sfida che si chiude sull’1-1 al termine di novanta minuti intensi e giocati su un terreno al limite della praticabilità. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Promozione: i porottesi sbancano Gallo col gol di Bini. Oggi Bonacorsi e compagni sfidano la Valsanterno, Casumaro a Castelbolognese. X Martiri ok nel derby, Centese con la capolista
Nel weekend si sono disputate le ultime sfide del girone di andata di Promozione, con risultati importanti e scontri decisivi.
